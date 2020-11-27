В столице усилили контроль за организацией школьного питания

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– отметила Наталья Чааб.Проверкой занимаются комитет по образованию Мингорисполкома, ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» и ГП «Комбинат школьного питания города Минска», а также организации на уровне районов. Изучая организацию питания в школах, комиссии проверяют санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков, соблюдение требований к выдаче блюд и срокам их реализации, соответствие дневных рационов питания примерным двухнедельным. Также специалисты обратят внимание на соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в школах и ведение документации по производственному контролю в пищеблоках.Если службы найдут нарушения в организации питания школьников, ответственных за это лиц ждет наказание в соответствии с законодательством.