Необходимость активизировать контроль возникла после массового отравления учащихся минской школы № 61. Об этом сообщила главный специалист отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Чааб, пишет БЕЛТА.
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«После массового отравления учащихся в столичной школе № 61 появилась необходимость активизировать контроль за питанием в учреждениях образования столицы. В школах и раньше на системной основе проверяли качество пищи, но сейчас на такой работе сделан особый акцент. В течение недели многие службы и организации проводят контрольно-надзорные мероприятия во всех учреждениях образования города», – отметила Наталья Чааб.
Проверкой занимаются комитет по образованию Мингорисполкома, ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» и ГП «Комбинат школьного питания города Минска», а также организации на уровне районов. Изучая организацию питания в школах, комиссии проверяют санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков, соблюдение требований к выдаче блюд и срокам их реализации, соответствие дневных рационов питания примерным двухнедельным. Также специалисты обратят внимание на соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в школах и ведение документации по производственному контролю в пищеблоках.
Если службы найдут нарушения в организации питания школьников, ответственных за это лиц ждет наказание в соответствии с законодательством.
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В столице усилили контроль за организацией школьного питания
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК