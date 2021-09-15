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В столице стартовал турнир по бадминтону «Минская осень»

Открытые республиканские соревнования по бадминтону «Минская осень» пройдут с 15 по 18 сентября 2021 года. Об этом информирует Telegram-канал Министерства спорта и туризма. 

Иллюстративное фото

Состязания проходят на площадке "Минск-Арены". В них принимают участие мужчины, женщины, юноши и девушки (2005 года рождения и младше).

Бадминтон входит в программу летних Олимпийских игр с 1992 г. (Барселона), а на Олимпиаде-1972 в Мюнхене дебютировал как показательный вид. Он есть и в программе Игр 2024 года в Париже, до открытия которых осталось 1045 дней. 

Фото: pixabay.com
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