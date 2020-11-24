В Столинском районе легковушка насмерть сбила пешехода

В Столинском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 23 ноября около 20.00 на 2-км объездной дороги вокруг Давид-Городка. По предварительной информации, 35-летний водитель Audi 80, управляя автомобилем, совершил наезд на 28-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении ближе к центру проезжей части.
От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии. Выяснилось, что погибший не был обозначен светоотражающими элементами.
Следователи дадут правовую оценку действиям водителя.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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