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В столичной школе открыли кабинет изучения казахского языка и литературы

Сегодня в столичной школе № 143 имени Мухтара Ауэзова открылся кабинет изучения казахского языка, литературы и истории. Классу присвоили имя известного философа и мыслителя Аль-Фараби. Казахских друзей встречали традиционно – хлебом с солью. Ученики 10 класса Никита Шалай и Виолетта Дрозд подготовили музыкально-поэтическую композицию на стихи казахского поэта Абая Кунанбаева и белорусского поэта Максима Танка. 
В церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев. Он рассказал, что помещение кабинета претерпело реконструкцию, и теперь в нем все, включая дизайн, подчинено идее взаимной дружбы и сотрудничества Беларуси и Казахстана. Обращаясь к школьникам, Аскар Бейсенбаев подчеркнул:


– Уверен, что знания, полученные в этом классе, будут полезны вам в дальнейшей учебе, на жизненном пути, помогут стать успешными людьми. 


Личность Абу Наср аль-Фараби, имя которого присвоено новому кабинету, по словам казахской стороны, феноменальна. Сфера его научных интересов была чрезвычайно широка, поэтому его называли ученым-энциклопедистом. Научное наследие Аль-Фараби имеет мировое значение. Он внес фундаментальный вклад в развитие не только философии, религии, логики, этики, но и математики, химии, биологии, астрономии, медицины, юриспруденции. 


Кроме того, посол отметил, что комплексный подход администрации Заводского района города Минска к увековечиванию памяти казахского писателя вызывает глубокую благодарность казахстанцев, порождает чувство единения двух братских народов. Его точку зрения разделяет и сам глава администрации Сергей Масляк. По его мнению, дружба Республики Беларусь и Республики Казахстан имеет очень глубокие корни. 

– Мы с вами на протяжении 12 лет встречаемся в нашей белорусской школе, которая носит имя вашего великого казахского писателя Мухтара Ауэзова. И это говорит о многом. Наш район всегда славился двумя вещами – людьми труда, потому что мы самый промышленный район, и традициями. И как сказал один великий человек, традиции – это передача пламени, а не танец над пеплом. Поэтому я хочу, чтобы это пламя, пламя нашей дружбы, мы передали своим детям, а они своим, и так до бесконечности. 


Директор школы Дмитрий Бочаров, в свою очередь, отметил, что дружеские отношения средней школы № 143 г. Минска с Казахстаном были заложены еще в 1998 году, а 11 лет спустя ей присвоили имя казахского писателя. Таким образом был заложен мостик дружбы между двумя странами, благодаря которым многие ученики школы побывали в Казахстане, а казахстанские делегации включают ее посещение в график своих визитов. В частности, в гости к ребятам в 2011 году приезжал премьер-министр Казахстана Карим Масимов. Дмитрий Бочаров рассказал:

– К нам ежегодно приезжает много детских делегаций из Казахстана. Мы тоже несколько раз ездили в Астану. Наши дети жили там в семьях. И многие из них до сих пор общаются. Есть и те, кто там в Казахстане нашел свою любовь, а после создал семью. И это прекрасно. Но сегодня в условиях пандемии, если мы не можем встретиться глаза в глаза, будем дружить по видеосвязи. 

Для десятиклассников в новом кабинете провели первый онлайн-урок казахского языка. А после гости посетили художественную выставку «Мы разные, но вместе», на которой школьники представили более 50 рисунков и поделок, а младшеклассники – мультимедийные презентации. Кстати, выставка традиционно проходит в конце года в рамках конкурса «Что я знаю о Казахстане?» и приурочена ко Дню Независимости Республики Казахстан. Также состоялось прослушивание поэтических произведений, а также защита научных рефератов, написанных школьниками старших классов. Завершила праздничный день программа «Что? Где? Когда?», посвященная казахстанско-белорусскому сотрудничеству.


Для того чтобы изучение казахского языка, истории и литературы Казахстана было более интересным и эффективным, казахстанская сторона передала школе широкоформатный телевизор, интерактивные учебники, словари. Белорусы, в свою очередь, преподнесли послу денежное дерево, созданное учениками школы имени Ауэзова.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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