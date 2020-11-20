В столичной школе открыли кабинет изучения казахского языка и литературы

Личность Абу Наср аль-Фараби, имя которого присвоено новому кабинету, по словам казахской стороны, феноменальна. Сфера его научных интересов была чрезвычайно широка, поэтому его называли ученым-энциклопедистом. Научное наследие Аль-Фараби имеет мировое значение. Он внес фундаментальный вклад в развитие не только философии, религии, логики, этики, но и математики, химии, биологии, астрономии, медицины, юриспруденции.Кроме того, посол отметил, что комплексный подход администрации Заводского района города Минска к увековечиванию памяти казахского писателя вызывает глубокую благодарность казахстанцев, порождает чувство единения двух братских народов. Его точку зрения разделяет и сам глава администрации Сергей Масляк. По его мнению, дружба Республики Беларусь и Республики Казахстан имеет очень глубокие корни.Директор школы Дмитрий Бочаров, в свою очередь, отметил, что дружеские отношения средней школы № 143 г. Минска с Казахстаном были заложены еще в 1998 году, а 11 лет спустя ей присвоили имя казахского писателя. Таким образом был заложен мостик дружбы между двумя странами, благодаря которым многие ученики школы побывали в Казахстане, а казахстанские делегации включают ее посещение в график своих визитов. В частности, в гости к ребятам в 2011 году приезжал премьер-министр Казахстана Карим Масимов. Дмитрий Бочаров рассказал:Для десятиклассников в новом кабинете провели первый онлайн-урок казахского языка. А после гости посетили художественную выставку «Мы разные, но вместе», на которой школьники представили более 50 рисунков и поделок, а младшеклассники – мультимедийные презентации. Кстати, выставка традиционно проходит в конце года в рамках конкурса «Что я знаю о Казахстане?» и приурочена ко Дню Независимости Республики Казахстан. Также состоялось прослушивание поэтических произведений, а также защита научных рефератов, написанных школьниками старших классов. Завершила праздничный день программа «Что? Где? Когда?», посвященная казахстанско-белорусскому сотрудничеству.Для того чтобы изучение казахского языка, истории и литературы Казахстана было более интересным и эффективным, казахстанская сторона передала школе широкоформатный телевизор, интерактивные учебники, словари. Белорусы, в свою очередь, преподнесли послу денежное дерево, созданное учениками школы имени Ауэзова.