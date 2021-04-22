В Столбцах проходит областной фестиваль-конкурс «Сымон-музыка»

Особенностью оригинального музыкального форума, который больше 30 лет собирает юных музыкантов на родине Якуба Коласа не только из Минской области, но и других регионов (а были годы, когда приезжали и зарубежные гости), стал несколько ужатый формат. В этом году он проходит один день на двух площадках. Крупные музыкальные коллективы соревнуются на сцене районного центра культуры, небольшие – в детской школе искусств.
– XXVII конкурс-фестиваль, который зародился в 1989 году, в этом году собрал 28 творческих коллективов и 268 участников-детей из разных школ Минской области, а также представлены различные районы Брестской области, – рассказала директор Столбцовской детской школы искусств Татьяна Курмышева. – Конкурс, несмотря на ограничения, продиктованные эпидемической ситуацией, в очередной раз показал, что белорусские народные инструменты пользуются успехом, наши дети талантливые и они стремятся к успеху, творчеству. И белорусская народная музыка также пользуется успехом, дети ее любят и будут ее продвигать дальше. Многие выпускники нашей школы участвовали в этом конкурсе и стали стипендиатами фонда Президента, решили продолжить образование в профильных учебных заведениях и связать свою жизнь с музыкой и творчеством. Некоторые вернулись в нашу школу и стали талантливыми педагогами.
Впечатлениями делились конкурсанты и болевшие за них педагоги. Руководитель образцового ансамбля скрипачей «Кантабиле» Дзержинской детской школы искусств Ирина Лукьянова:
– Эмоции самые положительные. Дети справились. Сыграли одну композицию белорусского композитора и популярную музыку из кинофильма «Пираты Карибского моря». Готовились серьезно. Узнали не очень давно и решили поучаствовать. Пять лет назад, когда праздновали 30-летний юбилей своего ансамбля, мы сюда приезжали. И стали лауреатами III степени. В этом году празднуем 35-летие и 25 мая дадим юбилейный концерт. Здорово, что накануне этого события получилось вновь сюда приехать. В такое сложное время, когда приходится ограничиваться в концертах, дети с удовольствием рвутся на сцену. Очень запомнилось участие в открытии акции «Культурная столица Беларуси» в Борисове. Конкурсы повышают мастерство коллектива. Дети сплачиваются, получают новые эмоции, а еще знакомятся с такими же увлеченными музыкой ребятами, находят новых друзей, узнают новые города.
Юные конкурсанты из Барановичей разделяют это мнение. Руководитель образцового оркестра народных инструментов Татьяна Калюжная поделилась:
– О конкурсе узнали дети из интернета. Я поддержала инициативу. Это взбодрило детей, на репетиции ходили с большим энтузиазмом. Принимают великолепно, всем очень довольны, как и своим выступлением. Волновались, но с программой справились. Посмотрели город. Расширить кругозор таким образом – для детей приятный бонус.
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В Столбцах проходит областной фестиваль-конкурс «Сымон-музыка»
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