Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Столбцах проходит областной фестиваль-конкурс «Сымон-музыка»

В Столбцах проходит областной фестиваль-конкурс «Сымон-музыка»

Особенностью оригинального музыкального форума, который больше 30 лет собирает юных музыкантов на родине Якуба Коласа не только из Минской области, но и других регионов (а были годы, когда приезжали и зарубежные гости), стал несколько ужатый формат. В этом году он проходит один день на двух площадках. Крупные музыкальные коллективы соревнуются на сцене районного центра культуры, небольшие – в детской школе искусств.


– XXVII конкурс-фестиваль, который зародился в 1989 году, в этом году собрал 28 творческих коллективов и 268 участников-детей из разных школ Минской области, а также представлены различные районы Брестской области, – рассказала директор Столбцовской детской школы искусств Татьяна Курмышева. – Конкурс, несмотря на ограничения, продиктованные эпидемической ситуацией, в очередной раз показал, что белорусские народные инструменты пользуются успехом, наши дети талантливые и они стремятся к успеху, творчеству. И белорусская народная музыка также пользуется успехом, дети ее любят и будут ее продвигать дальше. Многие выпускники нашей школы участвовали в этом конкурсе и стали стипендиатами фонда Президента, решили продолжить образование в профильных учебных заведениях и связать свою жизнь с музыкой и творчеством. Некоторые вернулись в нашу школу и стали талантливыми педагогами.

Впечатлениями делились конкурсанты и болевшие за них педагоги. Руководитель образцового ансамбля скрипачей «Кантабиле» Дзержинской детской школы искусств Ирина Лукьянова:

– Эмоции самые положительные. Дети справились. Сыграли одну композицию белорусского композитора и популярную музыку из кинофильма «Пираты Карибского моря». Готовились серьезно. Узнали не очень давно и решили поучаствовать. Пять лет назад, когда праздновали 30-летний юбилей своего ансамбля, мы сюда приезжали. И стали лауреатами III степени. В этом году празднуем 35-летие и 25 мая дадим юбилейный концерт. Здорово, что накануне этого события получилось вновь сюда приехать. В такое сложное время, когда приходится ограничиваться в концертах, дети с удовольствием рвутся на сцену. Очень запомнилось участие в открытии акции «Культурная столица Беларуси» в Борисове. Конкурсы повышают мастерство коллектива. Дети сплачиваются, получают новые эмоции, а еще знакомятся с такими же увлеченными музыкой ребятами, находят новых друзей, узнают новые города.


Юные конкурсанты из Барановичей разделяют это мнение. Руководитель образцового оркестра народных инструментов Татьяна Калюжная поделилась:

– О конкурсе узнали дети из интернета. Я поддержала инициативу. Это взбодрило детей, на репетиции ходили с большим энтузиазмом. Принимают великолепно, всем очень довольны, как и своим выступлением. Волновались, но с программой справились. Посмотрели город. Расширить кругозор таким образом – для детей приятный бонус.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Андрей ЗАХАРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
В результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде погиб 21 человек
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Авторы
СКАНИРУЙТЕ