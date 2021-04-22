В Столбцах проходит областной фестиваль-конкурс «Сымон-музыка»

рассказала директор Столбцовской детской школы искусств Татьяна Курмышева.Впечатлениями делились конкурсанты и болевшие за них педагоги. Руководитель образцового ансамбля скрипачей «Кантабиле» Дзержинской детской школы искусств Ирина Лукьянова:Юные конкурсанты из Барановичей разделяют это мнение. Руководитель образцового оркестра народных инструментов Татьяна Калюжная поделилась: