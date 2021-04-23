Областной праздник-конкурс «Пасхальное яйцо» прошел сегодня в Столбцовском районном центре культуры в шестой раз. До этого, еще 14 апреля, для руководителей клубов и любительских объединений декоративно-прикладного искусства на базе учреждения был проведен мастер-класс.
– Основная цель мастер-класса – сохранить и возродить традиции искусства украшения пасхальных яиц воском и их популяризация в современной домашней среде, – рассказала ведущий методист по традиционной народной культуре и фольклору Людмила Витко. – Яйцо с древних времен символизирует Землю и возрождение. Поэтому узоры, которые были написаны на нем, не случайны, каждый несет свое значение. Узоры пасхальных яиц, их цвет, передаются из поколения в поколение в неизменном виде. Роспись пасхального яйца в Беларуси считалась исключительно женским делом. Хозяйки передали ценную традицию своим дочерям и внучкам.
В самом же фестивале-конкурсе приняли участие мастера из 6 районов Минской области – как дети, так и взрослые. Конкурсанты обратили внимание на разнообразие традиционных способов украшения яиц, продемонстрировали гостям авторские приемы, помогли им заглянуть в тайный мир пасхальных символов.
Фото Столбцовского РЦК
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В Столбцах мастера соревновались в искусстве росписи пасхального яйца
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