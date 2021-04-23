В Столбцах мастера соревновались в искусстве росписи пасхального яйца

– рассказала. –В самом же фестивале-конкурсе приняли участие мастера из 6 районов Минской области – как дети, так и взрослые. Конкурсанты обратили внимание на разнообразие традиционных способов украшения яиц, продемонстрировали гостям авторские приемы, помогли им заглянуть в тайный мир пасхальных символов.Фото Столбцовского РЦК