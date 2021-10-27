В Столбцах установлен злоумышленник, направивший ложное сообщение о минировании вокзала

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Утром 24 октября в РОЧС позвонил якобы работник автостанции и сообщил, что на служебную электронную почту пришло письмо о наличии в здании взрывного устройства. Пассажиры и работники были эвакуированы, саперно-пиротехническая группа обследовала территорию. Опасных предметов не обнаружено.Сотрудники местного РОВД установили, что звонивший – 19-летний безработный. В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Мотивы поступка устанавливаются.Фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление («минировал» станцию метро «Малиновка»).В ведомстве напоминают: виновный в заведомо ложном сообщении об опасности обязан возместить затраты по предотвращению несуществующей угрозы и расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий и организаций.Видео: МВД