В США зоопарки начали вакцинировать животных от коронавируса

Сотрудники зоопарков Franklin и Stone приступили к вакцинации животных от COVID-19, информирует ТАСС.
– Хотя у нас в зоопарках Новой Англии Franklin и Stone не было случаев заражения COVID-19 среди животных, эта вакцина является важной профилактической мерой для защиты видов, восприимчивых к заражению вирусом, – уточнил старший ветеринар зоопарка Новой Англии Крис Бонар.
Как отмечается на сайте зоопарков Новой Англии (регион на северо-востоке Соединенных Штатов), на первом этапе прививать будут животных, у которых риски заболеть новой инфекцией наиболее высокие. К таковым относятся приматы, кошачьи и куньи. Для вакцинации применяется препарат ветеринарной фармацевтической компании Zoetis, которая является структурным подразделением Pfizer.
Инъекцию делают два раза, при этом выдерживают интервал 28 дней. На вакцинацию всех приматов, куний и кошачьих уйдет примерно 3–4 месяца.
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