В США заявили, что омикрон-штамм коронавируса пока не приводит к более тяжелой форме заболевания

рассказал телеканалу CNN Энтони Фаучи.По его словам, в настоящий момент рано делать какие-либо определенные выводы.Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в США был выявлен в среду в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заболевание, вернулся в страну из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный результат теста он получил 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний отметили, что пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 прошел полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, сейчас он находится на изоляции. У него слабовыраженные симптомы заболевания.