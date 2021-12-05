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  2. В США заявили, что омикрон-штамм коронавируса пока не приводит к более тяжелой форме заболевания

В США заявили, что омикрон-штамм коронавируса пока не приводит к более тяжелой форме заболевания

Ученые пока не наблюдают, чтобы заражение омикрон-штаммом коронавируса приводило к более тяжелому течению заболевания. Об этом сообщил  директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, пишет ТАСС.


- Пока что [омикрон-штамм] не выглядит так, что он несет очень серьезное течение заболевания, - рассказал телеканалу CNN Энтони Фаучи.

По его словам, в настоящий момент рано делать какие-либо определенные выводы.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в США был выявлен в среду в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заболевание, вернулся в страну из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный результат теста он получил 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний отметили, что пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 прошел полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, сейчас он находится на изоляции. У него слабовыраженные симптомы заболевания.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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