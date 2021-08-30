В США ураган "Ида" ослаб до первой категории

Согласно актуальной на 23:00 по местному времени (7:00 по минскому времени 30 августа) информации, которой поделился Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в пределах урагана упала и достигла 42,5 м/с. В связи с этим тропическому циклону присвоена первая категория из пяти возможных.Напомним, что 29 августа ураган "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, приблизился к побережью Мексиканского залива на территории Луизианы. Глава США Джо Байден поручил оказать федеральную помощь властям штата Луизиана из-за урагана, ставшего крупным стихийным бедствием.