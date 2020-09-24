Мужчина хотел обновить приложение для фильтра умного вентилятора, которое было установлено на телефоне его жены. Но в этот момент на экране всплыло сообщение, из текста которого было понятно – супруга изменяет. Об этом пишет Lenta.ru.
Поднимать вопрос об увиденном житель США решил не сразу. Вместо этого он еще несколько дней изучал переписки жены и собрал около 15 тысяч сообщений и картинок, которыми обменивались изменщица и ее коллега. Судя по ним, служебный роман длился около 18 месяцев. Мужчина подал на развод и отправил копию «расследования» жене любовника своей уже бывшей супруги. Та ничего не ответила.
– Мне нужно поблагодарить производителя вентиляторов за их приложение и дурацкий вентилятор, который шурин подарил мне на Рождество, – сказал американец.
Фото: pixabay.com
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В США умный вентилятор помог раскрыть супружескую измену
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