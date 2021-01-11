В США после беспорядков у Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

Кроу сообщил, что у участвовавших в штурме Капитолия американцев обнаружилиЭто, как уточняется в заявлении, предполагает, что(чем штурм Капитолия и его последствия. – Прим. ред.)В сообщении также сказано, что правоохранителиЦеремония официального вступления 46-го президента США в должность должна состояться 20 января.Напомним, 6 января сторонники действующего главы государства Дональда Трампа собрались на масштабный митинг у здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить итоги голосования на президентских выборах-2020. Некоторые участники демонстрации прорвались в Капитолий, часть столкнулась с полицией. В ходе беспорядков погибли пять человек, десятки пострадали.Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. Через несколько дней после этого ведущие американские СМИ объявили победу демократа Джозефа Байдена. Его оппонент Дональд Трамп не согласился с таким результатом, заявил о фальсификациях при голосовании и запустил процесс судебных разбирательств, длившийся более месяца. Однако пересчет бюллетеней не изменил ситуации, а 14 декабря за Байдена проголосовала коллегия выборщиков (306 голосов при необходимых для победы 270). В январе итоги голосования утвердил Конгресс.