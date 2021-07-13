Сегодня неизвестный открыл огонь по полицейским в Балтиморе, в результате чего правоохранители были серьезно ранены, информирует ТАСС.
Согласно информации местной полиции, происшествие произошло недалеко от торгового центра, расположенного в Балтиморе. Неизвестный открыл огонь по полицейским.
В настоящий момент раненые находятся в медучреждении, их жизням ничего не угрожает. Злоумышленник также был госпитализирован с огнестрельным ранением, позже он умер.
Фото: pixabay.com
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В США неизвестный открыл огонь по полицейским
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