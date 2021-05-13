В штате Мэн на северо-востоке США двухлетний малыш выстрелил в родителей из пистолета. Об этом сообщает местный телеканал WGME.
Фото: РИА Новости
Инцидент произошел 12 мая в городе Уэст-Бат.
Ребенок нашел пистолет на прикроватном столике и выстрелил в родителей. В результате отец мальчика получил легкое ранение головы, а мать была ранена в ногу. Сам ребенок пострадал от отдачи, вызванной выстрелом. Вся семья была госпитализирована с травмами. Их жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что ребенок сделал только один выстрел.
По данному факту проводится расследование.
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В США двухлетний ребенок выстрелил в родителей из пистолета
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