В США двухлетний ребенок выстрелил в родителей из пистолета

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РИА Новости

Инцидент произошел 12 мая в городе Уэст-Бат.Ребенок нашел пистолет на прикроватном столике и выстрелил в родителей. В результате отец мальчика получил легкое ранение головы, а мать была ранена в ногу. Сам ребенок пострадал от отдачи, вызванной выстрелом. Вся семья была госпитализирована с травмами. Их жизни ничего не угрожает.Отмечается, что ребенок сделал только один выстрел.По данному факту проводится расследование.