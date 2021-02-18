В Союзном государстве может появиться сборник футуристических рассказов и романов

На XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке проходит круглый стол «Книга и слово. Взгляд в будущее».
Белорусские и российские книгоиздатели и литераторы принимают активное участие в работе книжной выставки. В первый день форума на национальном стенде состоялся круглый стол «Книга и слово. Взгляд в будущее». Организаторы мероприятия – Постоянный Комитет Союзного государства и Союз писателей Беларуси. Из-за непростой эпидемиологической ситуации некоторые российские писатели и прозаики участвуют в мероприятии онлайн.
– Самая большая заслуга литераторов – отразить поведение людей в определенных обстоятельствах, – рассказал Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства. – Мне кажется, наши молодые творцы, участники союзного проекта «Мост дружбы» блестяще справляются с этой задачей. Многочисленные заявки на конкурс говорят о том, что такая форма взаимодействия, сотрудничества молодых литераторов востребована. Мы и в дальнейшем будем продолжать этот проект.
Белорусский писатель-фантаст Сергей Слюсаренко предложил под эгидой Союзного государства издать сборник футуристических рассказов и романов. В качестве примера он привел российский сборник «Город 2100» с дюжиной рассказов о том, какой может стать Москва к концу этого столетия. За идеями архитекторы решили обратиться не только к своим коллегам, но и к известным российским писателям-фантастам.
Кирилл Гаврилин, советник ректора по международным вопросам и связям с общественностью Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова представил участникам круглого стола и гостям выставки красочную презентацию. Эксперт провел параллели с современным искусством, он уверен, что различные идеи современной художественной культуры и науки родились благодаря коллаборациям художника и ученого, ученого и архитектора, архитектора и дизайнера.
– Моделирование будущего началось давно. Вспомните о Язепе Дроздовиче. Художник прославился благодаря удивительным лунным пейзажам и футуристичным портретам сатурнян. Образы будущего в искусстве встречаются довольно часто.
Книжный форум продлится до 21 февраля. Гостей ждут презентации книг, встречи, конкурсы, круглые столы.
Опубликовано:
366
В Союзном государстве может появиться сборник футуристических рассказов и романов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР