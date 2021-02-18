В Союзном государстве может появиться сборник футуристических рассказов и романов

Белорусские и российские книгоиздатели и литераторы принимают активное участие в работе книжной выставки. В первый день форума на национальном стенде состоялся круглый стол «Книга и слово. Взгляд в будущее». Организаторы мероприятия – Постоянный Комитет Союзного государства и Союз писателей Беларуси. Из-за непростой эпидемиологической ситуации некоторые российские писатели и прозаики участвуют в мероприятии онлайн.– рассказал. –предложил под эгидой Союзного государства издать сборник футуристических рассказов и романов. В качестве примера он привел российский сборник «Город 2100» с дюжиной рассказов о том, какой может стать Москва к концу этого столетия. За идеями архитекторы решили обратиться не только к своим коллегам, но и к известным российским писателям-фантастам.представил участникам круглого стола и гостям выставки красочную презентацию. Эксперт провел параллели с современным искусством, он уверен, что различные идеи современной художественной культуры и науки родились благодаря коллаборациям художника и ученого, ученого и архитектора, архитектора и дизайнера.Книжный форум продлится до 21 февраля. Гостей ждут презентации книг, встречи, конкурсы, круглые столы.