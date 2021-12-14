Осуществляем детские мечты: в Советском районе Минска стартовала районная благотворительная акция «Наши дети»

Сегодня благотворительная акция открылась в Советском районе на базе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» г. Минска».Наталия Боровик, директор центра, рассказала, что на мероприятие пригласили юных победителей олимпиад, конкурсов, участников научно-практических конференций, выставок. В торжественной обстановке прошло награждение талантливых ребят. Дипломы и сладкие подарки получили более 40 детей.Заместитель начальника управления по образованию администрации Советского района Людмила Ляхнович отметила, что акция "Наши дети" в первую очередь направлена на то, чтобы взрослые могли осуществить детские мечты.Больше всего детей впечатлил сюрприз от педагогов Советского района: совместный танцевальный флешмоб вместе с Дедами Морозами и Снегурочками. Каждое учреждение района представило своих сказочных героев. Надо было видеть удивление девочек и мальчиков, когда в одном месте они увидели такую концентрацию волшебства!