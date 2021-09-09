В Солигорске сотрудники ГАИ задержали хулигана с поличным

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Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя – 21-летнего местного жителя. Прямо на глазах милиционеров он выбил стекло у припаркованного автомобиля «Фиат» и нанес удары по рулевому колесу. При этом нетрезвый горожанин отрицал факт повреждения машины, грубил и доказывал, что автомобиль принадлежит его подруге, которая якобы в тот момент находилась в салоне. Позже он все-таки признался, что не знает, кто владелец испорченного транспортного средства. До прибытия правоохранителей мужчина успел повредить крепление переднего регистрационного знака, педаль акселератора и разбил стекло водительской двери.В отношении безработного солигорчанина 8 сентября 2021 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное повторно).В ГИОС Солигорского РОВД пояснили, что у фигуранта уже есть 4 судимости, две из которых за аналогичное правонарушение. Теперь парень может лишиться свободы на срок до шести лет. Состояние алкогольного опьянения снова станет обстоятельством, отягощающим ответственность.