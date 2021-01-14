Пожилой горожанин угрожал жене ножницами – возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Минского облисполкома.
Фото: pixabay.com
Мужчина весь день пил спиртное дома, а вечером решил выяснить отношения со своей 71-летней супругой. Во время скандала он стал замахиваться на жену ножницами и угрожать ей расправой. Пострадавшая вызвала милицию – прибывшие правоохранители изолировали агрессора и приняли от женщины заявление.
– При проведении проверки по заявлению было установлено, что потерпевшая воспринимала угрозу жизни как реальную и у нее были основания бояться того, что супруг перейдет от слов к действиям. Обстоятельства происшествия, указанные потерпевшей, подтвердились. 11 января 2020 года в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК Беларуси, – пояснили в отделе охраны правопорядка и профилактики Солигорского РОВД.
Подозреваемому грозит штраф, или исправительные работы сроком до года, арест, ограничение свободы сроком до двух лет либо решение свободы на аналогичный период.
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В Солигорске пьяный пенсионер угрожал жене ножницами – возбуждено уголовное дело
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