В Солигорске пьяный пенсионер угрожал жене ножницами – возбуждено уголовное дело

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Мужчина весь день пил спиртное дома, а вечером решил выяснить отношения со своей 71-летней супругой. Во время скандала он стал замахиваться на жену ножницами и угрожать ей расправой. Пострадавшая вызвала милицию – прибывшие правоохранители изолировали агрессора и приняли от женщины заявление.– пояснили в отделе охраны правопорядка и профилактики Солигорского РОВД.Подозреваемому грозит штраф, или исправительные работы сроком до года, арест, ограничение свободы сроком до двух лет либо решение свободы на аналогичный период.