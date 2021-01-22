В Солигорске пьяный мужчина ударил прохожую

Вечером 16 января на 24-летнюю девушку напал нетрезвый хулиган.
В местном райотделе рассказали, что в тот день вечером девушка направлялась в детский сад, чтобы забрать оттуда своего ребенка. Во дворе дома на нее напал неизвестный. Он стал провоцировать конфликт, хватать ее за одежду и даже ударил. Испуганная горожанка принялась бежать и нашла укрытие в ближайшем магазине. Там она и вызвала милицию.
– Милиционеры оперативно выбыли на место преступления, но обидчик девушки уже успел скрыться. В тот же вечер его задержали сотрудники роты патрульно-постовой службы в одном из городских кафе – приметы хулигана описала потерпевшая, – рассказали в Солигорском РОВД.
19 января в отношении 42-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович