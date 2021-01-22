В Солигорске пьяный мужчина ударил прохожую

В местном райотделе рассказали, что в тот день вечером девушка направлялась в детский сад, чтобы забрать оттуда своего ребенка. Во дворе дома на нее напал неизвестный. Он стал провоцировать конфликт, хватать ее за одежду и даже ударил. Испуганная горожанка принялась бежать и нашла укрытие в ближайшем магазине. Там она и вызвала милицию.– рассказали в Солигорском РОВД.19 января в отношении 42-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.