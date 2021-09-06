В Солигорске погиб годовалый ребенок

В Солигорске погибла маленькая девочка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
"Вечером в минувшую пятницу годовалая девочка осталась вместе с трехлетним братом дома. Мальчик был увлечен мобильным телефоном, а мать около 18:00 ушла в магазин и провожать сожителя. Женщина вернулась спустя 30 минут и обнаружила тело дочери. Ребенок находился в углу между страховочной сеткой и краем кроватки", – прокомментировали в ведомстве.
В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту проводится проверка. Известно, что семья находится в социально опасном положении.
Следователи напоминают родителям, что нельзя оставлять маленьких детей одних дома даже на короткое время.