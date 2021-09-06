В Солигорске погиб годовалый ребенок

– прокомментировали в ведомстве.В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза.По данному факту проводится проверка. Известно, что семья находится в социально опасном положении.Следователи напоминают родителям, что нельзя оставлять маленьких детей одних дома даже на короткое время.