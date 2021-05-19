В отношении 18-летнего жителя Солигорска было возбуждено уголовное дело. Юноша в порыве эмоций разбил дверь одного из помещений городского гипермаркета. Известно, что в тот день он был еще и пьян.
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Вечером 9 мая этого года парень поссорился со своей девушкой. Агрессию он решил выместить, повредив дверь помещения магазина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушитель несколько раз ударил ногами в дверь, конструкция серьезно проломилась.
Действиями нетрезвого хулигана был нанесен ущерб на сумму более чем BYN 500. 17 мая 2021 года по данному факту в отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Максимальное предусмотренное наказание – лишение свободы на срок до 3-х лет. Ранее молодой человек в поле зрения милиции не попада, не привлекался и к административной ответственности.
– Проявление хулиганских действий в общественном месте по-прежнему остается актуальной проблемой. Общественная опасность, которую таит в себе хулиганство, заключается в грубом нарушении общественного спокойствия и неприкосновенности граждан, причинении вреда их здоровью или имуществу. Вместе с тем подобные действия нередко являются первым опытом преступного поведения. Случается, что они перерастают в тяжкие и особо тяжкие преступления против личности либо собственности, – отметили в отделе охраны правопорядка и профилактики Солигорского РОВД.
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В Солигорске нетрезвый юноша выбил дверь из-за ссоры с девушкой: ущерб более 500 рублей
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