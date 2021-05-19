В Солигорске нетрезвый юноша выбил дверь из-за ссоры с девушкой: ущерб более 500 рублей

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Вечером 9 мая этого года парень поссорился со своей девушкой. Агрессию он решил выместить, повредив дверь помещения магазина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушитель несколько раз ударил ногами в дверь, конструкция серьезно проломилась.Действиями нетрезвого хулигана был нанесен ущерб на сумму более чем BYN 500. 17 мая 2021 года по данному факту в отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Максимальное предусмотренное наказание – лишение свободы на срок до 3-х лет. Ранее молодой человек в поле зрения милиции не попада, не привлекался и к административной ответственности., – отметили в отделе охраны правопорядка и профилактики Солигорского РОВД.