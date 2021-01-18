В Солигорске в результате аварии без горячей воды остаются 8 многоквартирных домов, передает БЕЛТА.
– 17 января в 18.25 поступило сообщение о выходе из строя теплообменного оборудования в центральном тепловом пункте по пр. Мира, 12а в Солигорске Минской области. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 4 многоквартирных жилых дома. В 3.35 теплоснабжение потребителей восстановлено. Предполагаемое время восстановления горячего водоснабжения – сегодня 13.00, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В 22.30 стало известно о поломке насоса подачи горячей воды в центральном тепловом пункте по ул. Набережной, 12 в Солигорске. Горячая вода не поступает в 4 многоквартирных жилых дома. Ремонтно-восстановительные работы будут проведены уже сегодня.
Кроме того, 17 января в 14.50 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 76 мм на вводе в девятиэтажный жилой дом по ул. Дунина-Марцинкевича, 2 корп. 2 в Минске. Без теплоснабжения оставался 1 многоквартирный жилой дом. Работы по восстановлению теплоснабжение потребителей были окончены в 18.10.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
551
В Солигорске из-за аварии горячая вода не поступает в 8 многоквартирных домов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter