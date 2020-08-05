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  2. В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили, что вчера вечером в поселке Дагомыс ребенок оказался рядом с вольером, в котором одна из фирм содержала двух медведей. Ребенок прошел через незапертую металлическую калитку, и животные напали на него. Врачи, которые прибыли на место инцидента, были вынуждены констатировать, что от полученных травм мальчик погиб.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Идут разбирательства относительно того, имело ли право руководство коммерческой организации содержать медведей и насколько безопасными были условия их содержания.
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