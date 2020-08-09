В Снове голосуют основательно

По состоянию на 14:00 на участке № 32 по выборам Президента Республики Беларусь в агрогородке Снов Несвижского района проголосовало 65% избирателей, внесенных в списки.

Мы приехали в Дом культуры, где расположен Сновский участок № 32, в момент награждения тех, кто голосует впервые. Девчата с улыбками на лицах выходили из кабинок и получали сувениры. А следом за ними бюллетень получил Владимир Бобер, ветеран труда агрокомбината «Снов», который участвовал во всех электоральных кампаниях суверенной Беларуси. С ним здороваются члены комиссии, свое почтение стремятся выразить пришедшие на участок земляки.

Для ветерана важно, чтобы каждый голосовал осознанно:

– Надо обязательно подумать, за кого отдать голос. А также о том, как дальше будем жить.

Владимир Бобер долгое время работал главным агрономом прославленного хозяйства, и его труд заложен в высоких урожаях. Кстати, накануне выборов в агрокомбинате завершили уборку зерновых колосовых. Комбайнерам отвлекаться от жатвы не придется, хотя некоторые механизаторы проголосовали досрочно.

Председатель Сновской участковой комиссии № 32 по выборам Президента Республики Беларусь Владимир Слабко отметил, что у каждого сельчанина была и есть возможность прийти голосовать в любое время:

– Приятно, что молодые семьи приходят с детками, что молодежь ответственно относится к важному событию в стране и в жизни каждого из нас. Официально на нашем участке зарегистрировано 1510 избирателей. Досрочно проголосовало 38 процентов. Также наблюдаем активность жителей на протяжении основного дня. С утра выездная бригада самодеятельных артистов выступила в Снове, а затем отправилась по деревням сельсовета, чтобы и там почувствовали праздник. На выезде работают и четыре автолавки агрокомбината с нашей продукцией.