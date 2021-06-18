Проект заявления членов Совета по физической культуре и спорту по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с допингом в спорте разрабатывается в СНГ. Такая информация появилась на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ.
Данный документ рассмотрели на заседании специальной рабочей группы в режиме видео-конференц-связи, которое состоялось 17 июня. Участие в нем приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
В пресс-службе Исполнительного комитета Содружества добавили, что принятие заявления инициировала российская сторона «в том числе на основе итогов встречи с чрезвычайными и полномочными послами государств-участников СНГ в Российской Федерации, состоявшейся в Министерстве спорта России 16 февраля 2021 года».
Отмечается, что в ходе встречи эксперты доработали и согласовали документ. Материалы заседания решено направить членам Совета по физической культуре и спорту, в том числе для рассмотрения проекта заявления.
Фото: cis.minsk.by
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В СНГ разрабатывают проект заявления по сотрудничеству в сфере борьбы с допингом в спорте
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