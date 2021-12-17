В Сморгонском опытном лесхозе открыли завод по выпуску топливных гранул. Его производительность – 15 тысяч тонн пеллет в год. На проектную мощность, как ожидается, предприятие выйдет после Нового года. Инвестиции в производство составили 11,4 млн рублей. Часть – собственные средства лесхоза, поддержка из инновационного фонда Минлесхоза и заем. Заложенная в бизнес-плане окупаемость – 6 лет. Впрочем, этот срок может быть меньше, если ситуация на внешних рынках будет способствовать. Сейчас, к слову, спрос на пеллеты в мире растет.







Напомним, весной 2019-го в Беларуси остро возник вопрос переработки остатков низкокачественной древесины. Одним из эффективных вариантов решения задачи оказалось строительство пеллетных заводов. Заняться реализацией Президент поручил Минлесхозу. Спустя год, в 2020-м, в отрасли появилось шесть новых производств плюс еще одно модернизировали. Точку в вопросе на этом не поставили – решили развивать тему далее.





Директор Сморгонского опытного лесхоза Александр Шостак не скрывает гордости: завод, несмотря на внешнюю схожесть с другими новичками в отрасли, получился все же уникальным. Местные специалисты решили установить другую сушилку – ленточную. За счет этого выше показатели пожарной безопасности, а значит, ниже возможность возникновения внештатных ситуаций. Плюс благодаря тому, что сушка пеллет происходит при меньших температурах, склеивающее вещество меньше испаряется – гранула крепче и качественнее. А пеллеты на выходе должны быть премиальными.





Уже после Нового года начнутся отгрузки на экспорт, стоимость стартует от 100 евро за тонну. Ожидается, что в следующем году только реализация пеллет за рубеж принесет лесхозу 1,5 млн долларов. Это позволит удержать экспортные показатели 2021-го – отметку в 2,5 млн долларов. Такую сумму планируют получить по году от продаж за границу пиломатериалов: ценник летом бил все рекорды. К слову, мощности местного цеха деревообработки не так уж и велики: в год он потребляет 50 тысяч кубометров кругляка. На выходе получается до 20 тысяч кубов пиломатериалов, 60 процентов из которых идет на экспорт. Отходы лесопиления и остатки низкокачественной древесины – свои и соседних лесхозов – послужат сырьем для производства гранул. Что примечательно: интерес к пеллетам проявляют и наши организации ЖКХ.





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