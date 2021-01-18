В Смиловичах 17 января произошел прорыв трубопровода, который оставил без холодной воды 12 многоквартирных и 100 частных домов, информирует БЕЛТА.
– 17 января в 14:00 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 89 мм по ул. М. Горького, 12 в городском поселке Смиловичи Червенского района Минской области. Без водоснабжения оставались 12 многоквартирных и 100 частных жилых домов, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Холодная вода вновь начала поступать в дома потребителей в 15:34.
Фото: pixabay.com
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В Смиловичах из-за прорыва трубопровода без холодной воды оставались 12 многоквартирных и 100 частных домов
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