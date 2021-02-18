В Слуцке горела котельная

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Инцидент случился 17 февраля в 14:02 по ул. Майский Посад на территории ООО "Вуден Хаус Бел".Спасателям поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании котельной. Прибывшие подразделения МЧС установили, что дым выходит из-под крыши объекта., – сообщила sb.byк.Кроме того, в результате возгорания повреждена кровля на площади 200 кв. м. В настоящее время причина пожара устанавливается.Котельная обеспечивает теплоснабжение зданий деревообрабатывающего предприятия. На работу объекта инцидент не повлиял.Фото и видео: МЧС