В Слуцке произошло загорание котельной.
Инцидент случился 17 февраля в 14:02 по ул. Майский Посад на территории ООО "Вуден Хаус Бел".
Спасателям поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании котельной. Прибывшие подразделения МЧС установили, что дым выходит из-под крыши объекта.
– При пожаре пострадал работник предприятия 1985 года рождения: он отравился продуктами горения. На данный момент мужчина получает медицинскую помощь, – сообщила sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк.
Кроме того, в результате возгорания повреждена кровля на площади 200 кв. м. В настоящее время причина пожара устанавливается.
Котельная обеспечивает теплоснабжение зданий деревообрабатывающего предприятия. На работу объекта инцидент не повлиял.
Фото и видео: МЧС
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В Слуцке горела котельная
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