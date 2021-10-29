В Слониме проходит второй этап оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси

В начале мероприятия Государственный секретарь Совета Безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович вручил офицерам, которые добились высоких результатов в служебной деятельности, госнаграды и объявил благодарности от имени Главы государства.Второй этап сбора посвящен вопросам, которые будут положены в основу подготовки Вооруженных Сил в следующем учебном году.В ходе лекционных занятий офицерам доведены основные тенденции развития военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси, анализ состояния социально-политической обстановки в государстве, а также теоретические подходы по применению Вооруженных Сил и их всестороннему обеспечению в данной форме стратегических действий.Следующий учебный год в ВС Беларуси объявлен годом боевой подготовки.Фото: Министерство обороны