SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Слониме проходит второй этап оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси

В Слониме проходит второй этап оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси

В Слониме на базе 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады проходит второй этап оперативного сбора командного состава ВС Беларуси, информирует Telegram-канал Министерства обороны. 





В начале мероприятия Государственный секретарь Совета Безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович вручил офицерам, которые добились высоких результатов в служебной деятельности, госнаграды и объявил благодарности от имени Главы государства. 

Второй этап сбора посвящен вопросам, которые будут положены в основу подготовки Вооруженных Сил в следующем учебном году. 

В ходе лекционных занятий офицерам доведены основные тенденции развития военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси, анализ состояния социально-политической обстановки в государстве, а также теоретические подходы по применению Вооруженных Сил и их всестороннему обеспечению в данной форме стратегических действий. 

Следующий учебный год в ВС Беларуси объявлен годом боевой подготовки.



Фото: Министерство обороны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы