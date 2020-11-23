Министр обороны Виктор Хренин доложил Президенту об организации патриотического воспитания в Вооруженных Силах, моральной и психологической готовности военнослужащих, особенно срочной службы, к защите Родины. Об этом сообщил журналистам министр обороны по итогам доклада Александру Лукашенко.
– Предложено создать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи под эгидой Вооруженных Сил на базе Брестской крепости. Глава государства предложение поддержал. Сейчас мы приступим к его детальной проработке. Думаю, в ближайшее время – в следующем году –у нас появится такой центр, где мы будем заниматься нашей молодежью, – пояснил Виктор Хренин.
Фото: БЕЛТА
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В следующем году в Беларуси будет создан Республиканский центр патриотического воспитания молодежи под эгидой Вооруженных Сил
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