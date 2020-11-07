В Славгороде запущено производство по розливу меда

​Тут ежегодно будут перерабатывать до 300 тонн полезного продукта в разном ассортименте. В планах – производство монофлерного и взбитого крем-меда: с клюквой, черникой, клубникой, пергой и прополисом, вишней, лимоном и имбирем и грецким орехом. Стоимость линии - больше 2 миллионов рублей. Благодаря запуску производства создано 7 новых рабочих мест.По словам, белорусы и жители дальнего зарубежья уже успели оценить качество и полезность белорусского меда., – подчеркнул руководитель предприятия.Открытие участка розлива меда – это первый успешно завершенный пункт в реализации «Красным пищевиком» проекта «Славгород». В 2021 году здесь же будет установлена современная линия по производству жевательного мармелада, производимостью 3 тыс. тонн в год. Напомним, проект «Славгород» реализуется в рамках Указа Президента от 8 июня 2015 года №235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области», а географическое расположение нового предприятия позволяет воспользоваться значительными преференциями со стороны государства, в том числе и по налогообложению.