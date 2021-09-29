В Швеции снимают почти все введенные из-за коронавируса ограничения

Правительство Швеции снимает с 29 сентября почти все ограничения, введенные ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
– Развитие явно идет в правильном направлении, поэтому сейчас хорошая возможность действительно ослабить ограничения, – уточнил эпидемиолог Андерс Тегнел.
Полностью отменены ограничения на количество участников массовых мероприятий как в помещении, так и на открытом воздухе. Также отныне не нужно предъявлять ковид-паспорта. Тем, кто не получил прививку от коронавирусной инфекции, по-прежнему советуют соблюдать социальную дистанцию и избегать массовых скоплений людей.
Снимаются ограничения в ресторанах, в том числе отменяют требования к расстоянию между столиками и максимальному числу людей за ними. Снова можно посещать ночные клубы.
С 29 сентября будет отменена рекомендация управления здравоохранения о дистанционной работе, что означает, что многие служащие могут поэтапно начать возвращаться на свои рабочие места. В то же время при появлении симптомов вирусной инфекции граждан просят оставаться дома и делать тесты.
В настоящее время 7 141 873 человека, или 83,6% населения, от 16 лет и старше получили по крайней мере одну прививку от коронавируса. Из них 6 536 355 человек, или 76,5%, прошли полный курс вакцинации.
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