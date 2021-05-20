Управление здравоохранения Швеции продлило приостановку вакцинации против коронавируса препаратом Janssen компании Johnson & Johnson, сообщает ТАСС.
«Решение о прекращении использования вакцины Janssen остается в силе. Доступность препаратов хорошая, и охват вакцинацией людей в возрасте 65 лет и старше уже высок. Janssen не ускорит работу по вакцинации», – заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.
На данный момент в Швеции хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 90% населения в возрасте старше 65 лет, 36% – полностью. Для людей старше 18 лет показатель в несколько раз ниже: 41% и 13% соответственно.
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В Швеции продлили приостановку вакцинации препаратом Johnson & Johnson
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