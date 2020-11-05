В Шумилино введен в эксплуатацию 40-квартирный дом

Ключи от новых квартир получили сегодня 30 многодетных семей Шумилинщины, в которых воспитывается 104 ребенка.
В Шумилино уже стало доброй традицией в последние три года сдавать новое жилье. 40-квартирный жилой дом в райцентре по переулку Угневёнка, 5 построен по госзаказу согласно Указу Президента Республики Беларусь №240 для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Строительство начато в марте текущего года, введен в эксплуатацию на полтора месяца раньше нормативного срока. Стоимость квадратного метра 1320 рублей.
– В доме по 20 однокомнатных и двухкомнатных квартир, в 30 из них заселятся многодетные семьи, в которых воспитывается 104 ребенка. Две однокомнатные выделены под социальное жилье для детей-сирот и восемь будут использоваться как арендное жилье для тех, чьи дома подлежат сносу, – сообщил директор ДКГП «Управление капитального строительства Шумилинского района» Михаил Ляхов – заказчика дома.
Чтобы возвести объект качественно и в срок, массу сил и стараний приложило КУСП «Шумилинская ПМК-70».
– При возведении дома также была решена проблема водоотведения данного микрорайона, оборудована современная детская игровая площадка и почти для каждой семьи устроено парковочное место, – сообщил директор ПМК-70 Алексей Кривко.
Уже вторую квартиру в этом микрорайоне построила семья Рахтеевых.
– 10 лет назад мы построили двухкомнатную квартиру, используя льготный кредит. Когда в семье появился третий ребенок, получили семейный капитал и за эти средства решили построить еще одну квартиру в нашем микрорайоне, позаботиться уже сейчас о жилье подрастающих детей. Школа, детский сад, магазин – все в шаговой доступности, – поделилась радостью многодетная мама Татьяна Рахтеева.
– В этом году в области построено 211 тыс. квадратных метров жилья, и порядка 90 тыс. из них возведено с господдержкой государства. По сравнению с прошлым годом мы идем опережающими темпами: за этот год 901 семья получила благоустроенные квартиры, в прошлом году всего 685. Думаю, что за ближайшие годы мы обеспечим жильем всех нуждающихся, а на очереди осталось 3378 семей, 91 из них – в Шумилинском районе, – заверил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.
По соседству с новым домом планируют построить еще два 40-квартирных.
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В Шумилино введен в эксплуатацию 40-квартирный дом
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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