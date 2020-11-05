Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Шумилино введен в эксплуатацию 40-квартирный дом

В Шумилино введен в эксплуатацию 40-квартирный дом

Ключи от новых квартир получили сегодня 30 многодетных семей Шумилинщины, в которых воспитывается 104 ребенка.


В Шумилино уже стало доброй традицией в последние три года сдавать новое жилье. 40-квартирный жилой дом в райцентре по переулку Угневёнка, 5 построен по госзаказу согласно Указу Президента Республики Беларусь №240 для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Строительство начато в марте текущего года, введен в эксплуатацию на полтора месяца раньше нормативного срока. Стоимость квадратного метра 1320 рублей.


– В доме по 20 однокомнатных и двухкомнатных квартир, в 30 из них заселятся многодетные семьи, в которых воспитывается 104 ребенка. Две однокомнатные выделены под социальное жилье для детей-сирот и восемь будут использоваться как арендное жилье для тех, чьи дома подлежат сносу, – сообщил директор ДКГП «Управление капитального строительства Шумилинского района» Михаил Ляхов – заказчика дома. 



Чтобы возвести объект качественно и в срок, массу сил и стараний приложило КУСП «Шумилинская ПМК-70».

– При возведении дома также была решена проблема водоотведения данного микрорайона, оборудована современная детская игровая площадка и почти для каждой семьи устроено парковочное место, – сообщил директор ПМК-70 Алексей Кривко.

Уже вторую квартиру в этом микрорайоне построила семья Рахтеевых.



10 лет назад мы построили двухкомнатную квартиру, используя льготный кредит. Когда в семье появился третий ребенок, получили семейный капитал и за эти средства решили построить еще одну квартиру в нашем микрорайоне, позаботиться уже сейчас о жилье подрастающих детей. Школа, детский сад, магазин – все в шаговой доступности, – поделилась радостью многодетная мама Татьяна Рахтеева.

– В этом году в области построено 211 тыс. квадратных метров жилья, и порядка 90 тыс. из них возведено с господдержкой государства. По сравнению с прошлым годом мы идем опережающими темпами: за этот год 901 семья получила благоустроенные квартиры, в прошлом году всего 685. Думаю, что за ближайшие годы мы обеспечим жильем всех нуждающихся, а на очереди осталось 3378 семей, 91 из них – в Шумилинском районе, – заверил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.


По соседству с новым домом планируют построить еще два 40-квартирных. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Диетолог рассказал, как следует питаться в холода
В Италии губернаторы протестуют против объявленного карантина
Репортаж из конноспортивного клуба, где учат любить лошадей и людей
Куда пропала брюква?
Режиссер Андрей Кравчук из Витебска – о любимой постановке, юных учениках и мечте написать сценарий для кино
Белорусский Красный Крест ищет волонтеров для инфолиний
Позиции Байдена у британских букмекеров усилились после победы в штатах Висконсин и Мичиган
Культтренд. Обзор книжных новинок, музыкальных альбомов и фильмов
В Шумилино введен в эксплуатацию 40-квартирный дом
Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с трех белорусских предприятий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
Чем угостить гостей на белорусской свадьбе
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью
Авария на МКАД: легковая машина после столкновения с грузовиком снесла мачту освещения
Яблоню бабушке спилили, а через час началась буря. 32-летний Ильдар Степанов – о буднях председателя сельсовета
Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19
Певица МакSим рассказала, почему пропала со сцены
Продажи сельхозпродукции через БУТБ в январе – октябре выросли на 8%
«А теперь делаем «лодочку». В Центральном РУВД Минска работает секция для подростков по таиландскому боксу
В Аризоне у избирательного центра протестуют недовольные подсчетом голосов американцы
В cоборе Святого Иакова в Испании обнаружили "селфи" в камне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Праздничный календарь
Гродненская таможня: литовская сторона нарушает договоренности о ритмичном приеме транспорта
Можно ли за опавшую листву получить деньги
Кто в ближайшем резерве у фигуристов?
Умерла актриса Эльза Рэйвен, сыгравшая в «Титанике» и «Назад в будущее»
Жительница Барановичей помогла милиции установить вора
Наши природно-климатические условия – одни из лучших в Восточной Европе для возделывания голубики высокорослой
Команда мечты и новый поход викингов. Самые ожидаемые игры осени
Прогноз погоды на 6 ноября: небольшие дожди и до 12 градусов тепла
В Молодечно пьяный мужчина зарезал знакомую
LG разработает смартфон со сворачиваемым экраном
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Послушайте
Кубок Беларуси по борьбе как один из основных этапов отбора на декабрьский чемпионат мира
Активисты БРСМ Минска восстановили испорченные вандалами граффити
Лукашенко: «Надо правильно пройти этот путь и извлечь уроки»
Поселок Болбасово Оршанского района получил вторую жизнь благодаря поддержке государства
Белорусские солдаты и офицеры приложат все силы для обеспечения национальной безопасности
Tesla готовится показать обновленный Cybertruck
Минэкономики: Беларусь готова наращивать присутствие своих товаров на китайском рынке
Лукашенко: эпидемическая ситуация в мире развивается по одному из самых негативных сценариев
В Витебске легковушка врезалась в дерево. Погибла пассажирка
У минчанина нашли марихуану, гашишное масло и крупную сумму в иностранной валюте
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются
Присуждение госнаграды – значимое событие в судьбе каждого человека
Перерабатывающая промышленность Беларуси может конкурировать на мировом рынке
Похвальба или предусмотрительность? Штаб Байдена начал готовиться к передаче власти его администрации
Авторы
СКАНИРУЙТЕ