В Шумилино введен в эксплуатацию 40-квартирный дом

В Шумилино уже стало доброй традицией в последние три года сдавать новое жилье. 40-квартирный жилой дом в райцентре по переулку Угневёнка, 5 построен по госзаказу согласно Указу Президента Республики Беларусь №240 для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Строительство начато в марте текущего года, введен в эксплуатацию на полтора месяца раньше нормативного срока. Стоимость квадратного метра 1320 рублей.– сообщил– заказчика дома.Чтобы возвести объект качественно и в срок, массу сил и стараний приложило КУСП «Шумилинская ПМК-70».– сообщилУже вторую квартиру в этом микрорайоне построила семья Рахтеевых.– поделилась радостью– заверилПо соседству с новым домом планируют построить еще два 40-квартирных.