В штате Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений

– объявила она.Губернатор обратилась к местным с призывом "не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости". Ввели режим ЧС также мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио и губернатор соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси Фил Мерфи.Ранее, в среду, Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты сейчас приравняли к посттропическому циклону, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 12,5 м/с, охватывая при этом штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Циклон несет с собой сильные осадки, существует угроза наводнений.Как сообщает корреспондент ТАСС, в Нью-Йорке на протяжении нескольких часов идет ливень, сопровождающийся грозой. Затоплены улицы, ограничено движение машин по крупнымавтомагистралям. Транспортное управление Нью-Йорка объявило, что из-за подтоплений приостановлена работа большей части подземки города.По актуальной информации портала poweroutage.us, более 200 тысяч потребителей электроэнергии на северо-востоке США оказались обесточены.Губернатор Нью-Йорка заверила, что власти готовы принимать все необходимые меры.Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана в минувшее воскресенье. От разгула стихии пострадали как минимум 6 человек.Более миллиона потребителей лишились электроснабжения. Президент США Джо Байден в пятницу направится в Луизиану, чтобы оценить последствия случившегося.