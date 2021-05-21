Правительство Шри-Ланки вводит ограничения на поездки внутри страны. Причиной данных мер стал рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в издании Daily Mirror со ссылкой на главу Национального операционного центра по борьбе с COVID-19 командующего ланкийской армией Шавендру Силву, передает ТАСС.
Согласно информации издания, новые меры вступят в силу сегодня в 23:00 по местному времени. Ограничения будут действовать до 25 мая. В этот день граждане смогут оставить свои дома и направиться за покупками необходимых товаров. После в Шри-Ланке вновь введут ограничения на поездки, которые продлятся до 28 мая.
В период действия новых мер граждане страны должны находиться дома. Исключения предусмотрены для работников основных служб, поставщиков продуктов питания и транспортников. В стране остановят работу всех предприятий за исключением швейных фабрик, которые могут производить продукцию с минимальным штатом сотрудников.
Вместе с тем 21 мая в Шри-Ланке по распоряжению управления гражданской авиации вступает в силу запрет на въезд в страну для всех категорий лиц. Данные меры будут действовать до 31 мая.
Фото: pixabay.com
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В Шри-Ланке введут ограничения на поездки по стране
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