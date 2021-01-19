Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" окрасит сетевую воду трубопроводов тепловых сетей Ленинского, Заводского, Московского, Партизанского, Центрального, Октябрьского районов столицы специальным красителем – флуоресцеином, передает БЕЛТА.
Данное органическое соединение добавят в воду с целью обнаружения утечки теплоносителя. Также названая мера поможет оперативно найти неплотности водоподогревателей.
– Окрашивание сетевой воды будет производиться с 20–22 января по 30 апреля. Применение флуоресцеина разрешено органами санэпиднадзора. Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека, – рассказали в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".
Дозировать краситель будут согласно п. 21 санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения" в сетевую воду в закрытой системе теплоснабжения котельной "Шабаны" и Минской ТЭЦ-2. Они обеспечивают теплом потребителей Ленинского, Заводского, Московского, Партизанского, Центрального, Октябрьского районов города.
Граждан просят сообщать в филиал "Минские тепловые сети" о выявленных утечках, окрашенных в светло-зеленый цвет, или появлении окрашенной воды в системах горячего водоснабжения. Контактные телефоны диспетчерской службы филиала: 218-27-52; 298-27-27; 298-27-37.
Со всеми адресами потребителей, которые попадают в зону ввода в сетевую воду флуоресцеина, можно ознакомиться на сайте филиала.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
342
В шести районах Минска окрасят сетевую воду для выявления возможных утечек
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter