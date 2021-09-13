В Шанхае объявлен оранжевый уровень опасности из-за тайфуна "Чанту"

Центральная метеорологическая служба Шанхая 13 сентября повысила до оранжевого уровень опасности в связи с надвигающимся тайфуном "Чанту", передает ТАСС.
Согласно национальной системе мониторинга тропических циклонов, "Чанту" достигнет Шанхая к вечеру. Непогода может обрушиться на прибрежную зону нового района Пудун.
Скорость ветра в центральной части тайфуна составляет порядка 45 м/с. Тропический циклон в данное время находится в 170 км к юго-востоку от населенного пункта Нинбо (численность населения составляет более 5 тысяч человек) в соседней восточной провинции Чжэцзян и движется в северном направлении со скоростью около 20 км/ч.
В прибрежных восточных провинциях КНР местное правительство принимает ряд мер для предупреждения вероятных негативных последствий удара непогоды. На 13 и 14 сентября приостановлено движение поездов по некоторым направлениям в регионе. В Шанхае международный аэропорт Пудун с 11:00 по местному времени (6:00 по минскому) отменяет все рейсы. Похожие меры приняты и в воздушной гавани мегаполиса Хунцяо с 15:00 (10:00 по минскому времени). В понедельник и во вторник в Шанхае будут прекращены занятия в детских садах, начальных и средних школах. Кроме того, в мегаполисе 13 и 14 сентября не будут работать парки и туристические объекты на открытом воздухе. Аналогичные меры принимаются и в ряде других приморских населенных пунктов указанного региона.
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