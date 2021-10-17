В Северной Македонии продлят голосование на выборах из-за технических неполадок

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Северной Македонии решила продлить голосование на выборах в органы местного самоуправления на ряде избирательных участков из-за технических неполадок, передает ТАСС.
Как пояснил председатель ГИК Александр Даштевски, «предвыборная тишина продлится до тех пор, пока не состоится голосование и после 19:00 (20:00 по минскому времени, – Прим. ред.) с тем, чтобы дать возможность проголосовать всем избирателям, пришедшим на избирательные участки».
Дело в том, что на некоторых участках для голосования в стране возникли проблемы с аппаратурой для идентификации личностей избирателей. Это привело к возникновению очередей. Голосование там продлится, пока последний избиратель, который стоял в очереди на момент официального закрытия участка, не отдаст свой голос. Подчеркивается, что граждане, пришедшие после 19:00, не будут допущены к голосованию.
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