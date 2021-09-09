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В Северной Македонии при пожаре в больнице погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в ковид-центре в городе Тетово Северной Македонии. Об этом информирует телеканал Alsat-M.

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения страны Венко Филипче рассказал, что число погибших может вырасти.

Отмечается, что пожарные потушили пламя, а всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Официальные лица пока не комментируют происшествие. Сначала будет созван кризисный штаб, а затем появится последняя информация о количестве погибших.
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