В Северной Македонии при пожаре в больнице погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в ковид-центре в городе Тетово Северной Македонии. Об этом информирует телеканал Alsat-M.
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Министр здравоохранения страны Венко Филипче рассказал, что число погибших может вырасти.
Отмечается, что пожарные потушили пламя, а всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.
Официальные лица пока не комментируют происшествие. Сначала будет созван кризисный штаб, а затем появится последняя информация о количестве погибших.