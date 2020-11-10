Портал Auto Post Korea TheKoreanCarBlog опубликовал первое фото салона Kia Sportage нового поколения. Ранее распространялись снимки внешнего вида замаскированного прототипа модели, сообщает RG.RU.
В салоне перспективного кроссовера установят экран мультимедийной системы поверх передней панели. Небольшие размеры тачскрина объясняются тем, что на снимке показана либо базовая версия авто, либо это временное решение. Также на фотографии можно увидеть фирменное рулевое колесо корейской марки. Дизайн самой панели рассмотреть невозможно, так как она замаскирована пленкой.
Вероятно, снаружи у Kia Sportage будет новый экстерьер и оригинальное внутреннее убранство. Кроссовер будет доступен как со стандартной колесной базой, так и с удлиненной. Дебют Kia Sportage пятого поколения состоится в апреле следующего года. Пока автомобиль проходит тесты на дорогах общего пользования.
Новая генерация кроссовера должна была появиться в первой половине текущего года, однако презентацию пришлось перенести.
Фото: thekoreancarblog.com
Опубликовано:
2092
В сети появилось первое фото салона нового Kia Sportage
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter