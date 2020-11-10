Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В сети появилось первое фото салона нового Kia Sportage

В сети появилось первое фото салона нового Kia Sportage

Портал Auto Post Korea TheKoreanCarBlog опубликовал первое фото салона Kia Sportage нового поколения. Ранее распространялись снимки внешнего вида замаскированного прототипа модели, сообщает RG.RU.


В салоне перспективного кроссовера установят экран мультимедийной системы поверх передней панели. Небольшие размеры тачскрина объясняются тем, что на снимке показана либо базовая версия авто, либо это временное решение. Также на фотографии можно увидеть фирменное рулевое колесо корейской марки. Дизайн самой панели рассмотреть невозможно, так как она замаскирована пленкой.

Вероятно, снаружи у Kia Sportage будет новый экстерьер и оригинальное внутреннее убранство. Кроссовер будет доступен как со стандартной колесной базой, так и с удлиненной. Дебют Kia Sportage пятого поколения состоится в апреле следующего года. Пока автомобиль проходит тесты на дорогах общего пользования.

Новая генерация кроссовера должна была появиться в первой половине текущего года, однако презентацию пришлось перенести.

Фото: thekoreancarblog.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Курсанты Университета гражданской защиты МЧС выпускают электронный журнал «UCP LIVE»
Белорусский драматург Павел Пряжко стал лауреатом премии «Золотая маска»
Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах
В Минске начала работу выставка-ярмарка «Продэкспо-2020»
Минэнерго: временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска
Тестовые соревнования на объектах Олимпиады в Токио начнутся в марте 2021 года
СМИ пишут: республиканцы готовятся к «30-дневной юридической войне» против результатов выборов в США. Что это значит?
МИД Беларуси: искренне приветствуем достижение договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде и куртку Терминатора продадут с аукциона
Головченко: на международном уровне важно разработать базовые правила поведения в информационном пространстве
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократия всё
Головченко: Беларусь готова активно наращивать сотрудничество с ШОС
В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19
Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин
В Гродно 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки
Лукашенко требует расставить точки над "i" в вопросах действия коллективных договоров
Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз
В гараже в Могилеве обнаружено помещение для выращивания конопли
Умер один из создателей "Скуби-Ду"
В сети появилась ранее неопубликованная детская фотография принцессы Дианы
33 кластерные и социально значимые инициативы победили в конкурсе ПРООН и Минэкономики
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Объективное преподавание
Биржа: 10 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Путин: считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения
Закрытие третьего трудового семестра состоится в Минске 13 ноября
Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19
В Рогачевском районе в ДТП погиб мужчина, пострадала девушка
Врач рассказала, как восстановить здоровье после COVID-19
Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО
Орда: главное для нас – чтобы у людей были мирный труд и спокойная жизнь
Apple Watch смогут бороться с кошмарными сновидениями
Пропавшего подростка из Волковысского района нашли в Осиповичах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не боги
В сеть попал снимок возрожденного Nokia 8000: телефон оказался не похож на культовый мобильник нулевых
Чехия ввела новые правила пересечения границы
В Гомеле иномарка сбила на тротуаре 15-летнюю девочку
Лукашенко требует до конца года решить вопрос о создании профсоюзных организаций на частных предприятиях
Поздравление с Днем чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчам против румын, литовцев и албанцев
Совмин продлил срок привлечения китайского кредита на инфраструктуру "Великого камня"
Прогноз погоды на 11 ноября: облачно с прояснениями и от -4 до +6
Лукашенко о профсоюзном мониторинге цен: интересы народа должны лежать во главе угла нашей политики
В Чечерском районе столкнулись грузовой фургон и повозка – возчик погиб
мнение
Сергей МИХОВИЧ
В сплочении магия цифр
Лукашенко: не возьмут они Беларусь «тепленькой»
В Гродненской области в течение пяти лет планируют построить 13 детсадов и школ
Пытались подкупить пограничника. На границе задержана группа контрабандистов, в которую входил украинский полицейский
Авторы
СКАНИРУЙТЕ