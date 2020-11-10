Редкий кадр выложил родной брат принцессы у себя на личной странице в Twitter.
Девятый граф Спенсер Чарльз опубликовал архивное фото 1967 года, на котором он запечатлен со своей сестрой Дианой. На фото ему около трех лет, а Диане – шесть.
Маленькая будущая принцесса позирует в платье в бело-розовую полоску, с маленьким круглым воротником и рукавами-фонариками.
Пользователи сети тут же принялись комментировать детское фото, многие с благодарностью и грустью вспоминали о Диане.
Фото: twitter.com/cspencer1508
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В сети появилась ранее неопубликованная детская фотография принцессы Дианы
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