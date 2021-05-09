«В сердцах поколений – Великая Победа!» и акция «Беларусь помнит» в Могилеве - стрим

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Основные утренние мероприятия, посвященные Дню Победы, в Могилеве пройдут на площади Славы: торжество «В сердцах поколений – Великая Победа!» и акция «Беларусь помнит». Также здесь представят молодежное патриотическое мероприятие «Гордимся Родиной своей», посвященное Дню государственного флага и государственного герба. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.