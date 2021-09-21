В Сенно мужчина убил свою мать за 10 рублей: завершено расследование уголовного дела

УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве жительницы Сенно с особой жестокостью.Известно, что вечером 20 апреля текущего года 51-летний местный житель пришел домой пьяный, спрятал принадлежащие ему 10 рублей и лег спать. Проснувшись, мужчина не нашел свои деньги. Посчитав, что их забрала его 72-летняя мать, он разозлился и избил ее. Когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни, он накрыл ее курткой и отправился в гости к товарищу, где продолжил распивать спиртное.Утром следующего дня мужчина вернулся домой и вызвал скорую. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой деньги были обнаружены на диване, где спал обвиняемый, под постельным бельем. Согласно результатам медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Было установлено, что фигурант – безработный, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Проживал с матерью.Специалистами ГКСЭ проведены исследования, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы обвиняемый нанес матери не менее тридцати травмирующих воздействий по различным частям тела, которые состоят в прямой причинной связи со смертью.При проведении судебно-психиатрической экспертизы установлено, что во время совершения преступления мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.По результатам расследования жителю Сенно предъявлено обвинение по п. 2 и 6 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.Фото УСК по Витебской области