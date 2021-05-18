Сумма ущерба, который был причинен сектору Газа в результате обстрелов со стороны Израиля, достигла $ 244 млн. Об этом 18 мая сообщило правительство прибрежного анклава, пишет ТАСС.
«Общая сумма ущерба сектору Газа, нанесенного вследствие израильских бомбардировок с 10 мая, достигла $ 244 млн», – приводит заявление властей палестинская радиостанция Dunya Al Watan.
Кроме того, ранее стало известно, что в результате обстрелов более 800 жилых строений в секторе Газа были полностью разрушены, а еще около 10 тысяч разрушены частично.
Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Им предшествовали беспорядки в Восточном Иерусалиме, которые начались из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.
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В секторе Газа оценили нанесенный обстрелами Израиля ущерб в более чем $ 240 млн
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