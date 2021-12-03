В Сальвадоре потерпел крушение самолет ВВС – все члены экипажа погибли

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что все члены экипажа разбившегося самолета ВВС страны, в том числе сын министра обороны, погибли. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, пишет РИА Новости.
Воздушное судно ВВС Сальвадора модели Baron 55 Beechcraft потерпело крушение в береговой зоне при поиске яхты с двумя пассажирами, которая пропала в море 1 декабря. На борту самолета находились три человека, включая лейтенанта Херардо Мерино, сына министра обороны страны Мерино Монроя. Вместе с Мерино на борту воздушного судна были пилот Карлос Родриго Эскобар и лейтенант Сантос Элиас Серрано. Вооруженные силы приступили к поисковой операции.
"Вооруженные силы Сальвадора обнаружили тело сына министра Мерино Монроя и его товарищей среди обломков самолета, в котором они летели", – говорится в Twitter-аккаунте Найиба Букеле.
По его словам, министр обороны "лично руководит спасательной операцией, несмотря на свою боль".
"Господи, дай силы семьям наших героев", – написал президент.
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