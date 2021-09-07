Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой

В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой

В Сальвадоре сегодня вступил в силу закон, которым регулируется, что биткоин становится официальным платежным средством наряду с долларом США, передает "Мир 24"


Сальвадор стал первой страной, где популярной криптовалюте дан такой статус. Жители теперь смогут использовать ее, чтобы оплачивать товары и услуги посредством электронного кошелька Chivo.

Отмечается, что уже начата закупка криптовалюты. О первой транзакции накануне вступления в силу упомянутого закона заявил глава государства Найиб Букеле в своем Twitter-аккаунте. 

- Сальвадор только что приобрел свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше, - написал Букеле.

7 сентября 2021 года курс биткоина обновил максимум с середины мая, приблизившись к отметке в $52,9 тыс. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы