В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой

В Сальвадоре сегодня вступил в силу закон, которым регулируется, что биткоин становится официальным платежным средством наряду с долларом США, передает "Мир 24".
Сальвадор стал первой страной, где популярной криптовалюте дан такой статус. Жители теперь смогут использовать ее, чтобы оплачивать товары и услуги посредством электронного кошелька Chivo.
Отмечается, что уже начата закупка криптовалюты. О первой транзакции накануне вступления в силу упомянутого закона заявил глава государства Найиб Букеле в своем Twitter-аккаунте.
- Сальвадор только что приобрел свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше, - написал Букеле.
7 сентября 2021 года курс биткоина обновил максимум с середины мая, приблизившись к отметке в $52,9 тыс.