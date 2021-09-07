В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой

Сальвадор стал первой страной, где популярной криптовалюте дан такой статус. Жители теперь смогут использовать ее, чтобы оплачивать товары и услуги посредством электронного кошелька Chivo.Отмечается, что уже начата закупка криптовалюты. О первой транзакции накануне вступления в силу упомянутого закона заявил глава государства Найиб Букеле в своем Twitter-аккаунте.- написал Букеле.7 сентября 2021 года курс биткоина обновил максимум с середины мая, приблизившись к отметке в $52,9 тыс.