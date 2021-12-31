В Румынии зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,0

Подземные толчки магнитудой 4,0 зарегистрировали в четверг в 16:57 (17:57 по минскому времени) в уезде Вранча на востоке Румынии, пишет ТАСС.
Согласно информации Национального института физики Земли, очаг землетрясения располагался на глубине 76 км. Данных о пострадавших и разрушениях в настоящий момент нет.
В этот же день в стране произошли еще два землетрясения: магнитудой 3,3 в уезде Вранча в 01:20 (02:20 по минскому времени) с очагом на глубине 130 км и магнитудой 3 в уезде Бузэу (юго-восток Румынии) в 19:45 (20:45 по минскому времени) с очагом на глубине 127 км.
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