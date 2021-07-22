В деревне Никола-Ленивец появился необычный дом: выглядит он как труба. Это не ошибка при строительстве, а полноценный арт-объект под названием «Русское идеальное». Подробности о нем привел Архсовет Москвы.
Сообщается, что автором дома-трубы выступил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Выглядит это строение как труба длиной 12 м и диаметром 3,5 м. Глядя на фото, создается впечатление, что дом висит в воздухе. Для его возведения применялись технологии, которые обычно используются в судостроении. Кстати, несмотря на небольшой размер, весит дом внушительно: около 12 тонн.
Внутри «труба» утеплена, поэтому находиться в доме должно быть комфортно круглый год.
Фото: archsovet.msk.ru
Опубликовано:
964
В российской деревне построили дом-трубу
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter