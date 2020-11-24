С начала пандемии в стране впервые выявили 491 летальный исход из-за инфекции за день, пишет ТАСС.
Всего в России зафиксирована 37 031 смерть из-за COVID-19. Условная летальность вируса держится на уровне 1,73%. При этом количество выздоровевших от коронавируса россиян за весь период пандемии в стране составляет 1 634 671. Число подтвержденных за это время случаев заражения COVID-19 – 2 138 828.
Фото: ТАСС
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В России за сутки зарегистрировали максимальное количество смертей от коронавируса
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